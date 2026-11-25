Фото: ГК Титан

Сегодня, 26 ноября, «Нефтяник-Титан» в гостях обыграл новосибирское «Динамо» в матче регулярного чемпионата женской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой омичек со счетом 67:62 – третьей в этом чемпионате.

Первую четверть гости выиграли – 25:16, но не растерялись и к середине встречи уже вели – 40:45. Удержать преимущество новосибирская команда не смогла, а омички довели матч до победы.

Свою игру в победу вложили Анна Пачурина (13 очков, 6 подборов, 3 передачи), Екатерина Поляшова (10 очков, 8 подборов) и Екатерина Головченко (6 очков и 9 передач).

Теперь «Нефтяник-Титан» и «Динамо» делят 8–9-е места в таблице, при этом новосибирская команда стоит выше – по разнице мячей. Следующий матч омички проведут дома: 29 ноября, в воскресенье, в ФОК имени Дворного против «Самары».