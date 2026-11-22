Фото: Омск_путеводитель

Вечером в воскресенье, 22 ноября, в Омске зажглась праздничная иллюминация – сразу на Любинском проспекте и в сквере имени Дзержинского. На Любинском проспекте (улица Ленина) стволы деревьев вдоль тротуаров обернули золотистыми гирляндами, а на опорах уличного освещения закрепили светящиеся консоли с зимними узорами. Об этом сообщает «СуперОмск».

Другой уголок праздничного света – сквер имени Дзержинского напротив здания городской администрации. Там ярусы и чашу фонтана оформили синими светодиодными нитями, а верхушку конструкции увенчала светящаяся снежинка.

Рядом с фонтаном установили и включили светящуюся фотозону с надписью «Омск» – теперь здесь можно сделать кадр на память.