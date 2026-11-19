Omskinform.ru

На герб Омска хотят добавить два золотых молота. С такой инициативой выступили старший научный сотрудник Музея имени Врубеля Евгений Груздов и начальник правового управления Омского горсовета Денис Голушков. Молоты отражают звание «Город трудовой доблести», которое присвоили Омску в 2020 году.

По эскизу молоты располагаются по обеим сторонам золотой башенной короны о пяти зубцах, а рукояти перекрещиваются за короной. Новые элементы предлагают выполнить в едином цвете с короной.

Геральдический совет при президенте РФ дал рекомендации: Омск вправе добавить элемент на герб. Вопрос рассмотрят депутаты Омского горсовета.

Отметим, что нынешний герб Омска принят в 2014 году.