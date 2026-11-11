Омичи облюбовали «Омку» в почтовых отделениях

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С начала 2026 года в почтовых отделениях Омска оформили около 35 тыс. транспортных карт «Омка». Как сообщили в пресс-службе «Почты России» в Омской области, чаще всего за картой приходили школьники – они получили около 12 тыс. карт. Пенсионеры приобрели 9 тыс. карт, студенты – 6 тыс.

Пик спроса пришелся на февраль, март и сентябрь: за эти три месяца оформили 15 тыс. карт. А вот в мае–июле омичи охладели к «Омке» – за три летних месяца выдали всего 7 тыс. карт. Отдельно выпустили лимитированную серию «Культурная столица России» – 500 экземпляров.

– Сервисные возможности Почты России настолько широкие, что омичи могут за один визит в почтовом офисе решить более 100 различных бытовых вопросов, включая приобретение и пополнение транспортной карты «Омка». Напоминаю, что оформить ее можно в 47 почтовых офисах областной столицы, – рассказал директор Омского управления Почты России Сергей Грачев.

Кстати, в начале ноября появилась информация о приостановке продаж карты на маркетплейсах.