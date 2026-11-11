В омских реках нашли опасный «коктейль» из тяжелых металлов

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Специалисты Обь-Иртышского УГМС опубликовали отчет о состоянии водных ресурсов Омской области за октябрь 2026 года. В рамках планового экологического мониторинга эксперты отобрали и проанализировали 58 проб воды из водоемов региона.

Результаты лабораторных исследований выявили системные проблемы с качеством воды. Во многих образцах экологи зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) целого спектра опасных веществ.

В омских водоемах обнаружены повышенные уровни соединений ртути, железа, меди и марганца, а также хлоридов, сульфатов и различных форм азота. Кроме того, специалисты отметили загрязнение воды легко- и трудноокисляемыми органическими веществами.

Ранее сообщалось, что в Омске впервые за долгое время улучшилось качество воздуха.