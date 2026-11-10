В Омске впервые за долгое время улучшилась экология

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По итогам октября специалисты Обь-Иртышского УГМС оценили уровень загрязнения воздуха в городе как повышенный. Напомним, что в предыдущие три месяца, с июля по сентябрь, показатели держались на высоком уровне.

Во время отбора проб специалисты зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ сразу в четырех округах. В Октябрьском районе зафиксированы оксид углерода, оксиды азота и сероводород, в Советском – оксиды азота и сероводород, в Центральном – оксиды азота, а в Кировском – сероводород. При этом случаев высокого или экстремально высокого загрязнения на стационарных постах метеослужбы не зарегистрировано.

Напомним, что дополнительные проверки провели после инцидента 24 октября, когда город подвергся атаке беспилотников, повредивших объекты в Советском и Кировском округах. Исследования проб воздуха на взвешенные вещества и продукты горения, проведенные специалистами Роспотребнадзора на следующий день после крупных пожаров, существенных превышений норм не выявили.