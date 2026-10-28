В омской реке заметили черную жидкость

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Роспотребнадзор по Омской области вынес предостережение МУП «Насосно-фильтровальная станция «Воскресенская» из-за скрытой коммунальной аварии под Калачинском. Поводом для проверки ведомства стали сообщения в соцсетях и СМИ о черной жидкости, стекающей по оврагу в реку Омь в районе села Куликово.

Как выяснилось в ходе проверки, еще 1 октября на напорном трубопроводе очистных сооружений произошел порыв. Чтобы устранить аварийную ситуацию, коммунальщикам пришлось опорожнить трубопровод чистых стоков, открыв задвижку у насосной станции.

Порыв ликвидировали на следующий день, однако предприятие не уведомило надзорный орган о произошедшем инциденте. Роспотребнадзор указал предприятию на недопустимость скрывать подобные происшествия, создающие угрозу здоровью населения и экологии водного объекта.