Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

В Омске «потерялся» крупный экологический оператор

Налоговая служба признала недействительными сведения о прописке компании.
мусор

Налоговая служба усомнилась в юридической чистоте важной структуры сферы экологии Омской области. В Единый государственный реестр юридических лиц внесены официальные данные о недостоверности сведений об ООО «Омский региональный экологический оператор».

По информации инспекторов ФНС, компания фактически отсутствует по своему юридическому адресу на улице 70 лет Октября в Омске.

Структура была создана в начале 2024 года с участием областного Агентства развития и инвестиций, а также публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Главным направлением ее работы декларировался сбор неопасных отходов.

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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

В Омске «потерялся» крупный экологический оператор

Налоговая служба признала недействительными сведения о прописке компании.
мусор

Налоговая служба усомнилась в юридической чистоте важной структуры сферы экологии Омской области. В Единый государственный реестр юридических лиц внесены официальные данные о недостоверности сведений об ООО «Омский региональный экологический оператор».

По информации инспекторов ФНС, компания фактически отсутствует по своему юридическому адресу на улице 70 лет Октября в Омске.

Структура была создана в начале 2024 года с участием областного Агентства развития и инвестиций, а также публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Главным направлением ее работы декларировался сбор неопасных отходов.

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Рубрика - Экономика/Бизнес