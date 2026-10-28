Известные омские бизнесмены учредили новый транспортный центр

Фото создано при помощи ИИ

В Омске появился новый крупный игрок в сфере транспортной логистики. В регионе официально зарегистрировали ООО «Транспортно-логистический центр «Дружино». Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ сегодня, 28 октября.

В число совладельцев предприятия вошли известные предприниматели – владелец строительного рынка «Южный» Ярослав Шлегель, руководитель компании «Миард-Недвижимость» Павел Кручинский, а также владелец крупного логистического оператора «Интерконтакт РУС» Сергей Черкай, имеющего собственные таможенные склады и железнодорожные пути.

Четвертым партнером в проекте выступил предприниматель из Новосибирска Егор Казанцев, специализирующийся на консалтинге в сфере коммерческой деятельности и управления.

Ранее в Омске зарегистрировали организацию, которая займется развитием международного транспортно-логистического коридора «73-й Меридиан».