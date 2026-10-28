Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

В Омске достроили гигантский торговый центр

Объект получил разрешение на ввод обновленных площадей.
Бауцентр

В Центральном округе завершилась масштабная реконструкция крупного гипермаркета стройматериалов. Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал ООО «Бауцентр Рус» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Работы по расширению площадей на улице 10 лет Октября стартовали еще в мае 2025 года и продолжались до октября 2026 года. За этот период к существующему зданию пристроили новый складской блок и специальную зону погрузки товаров, занимающие свыше 5 тыс. кв. метров.

С учетом проведенных работ общая площадь «Бауцентра» превысила 24 тыс. кв. метров.

1399

Читайте также

·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

В Омске достроили гигантский торговый центр

Объект получил разрешение на ввод обновленных площадей.
Бауцентр

В Центральном округе завершилась масштабная реконструкция крупного гипермаркета стройматериалов. Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал ООО «Бауцентр Рус» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Работы по расширению площадей на улице 10 лет Октября стартовали еще в мае 2025 года и продолжались до октября 2026 года. За этот период к существующему зданию пристроили новый складской блок и специальную зону погрузки товаров, занимающие свыше 5 тыс. кв. метров.

С учетом проведенных работ общая площадь «Бауцентра» превысила 24 тыс. кв. метров.

1399
Больше по тегу - #строительство
Рубрика - Экономика/Бизнес