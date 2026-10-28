Омский общепит и доставка продуктов попали на 1,2 млн рублей

С начала 2026 года налоговая служба Омской области оштрафовала 61 предпринимателя и организацию, работающих в сфере общественного питания и доставки продуктов. Как сообщили в ведомстве, общая сумма взысканий достигла 1,2 млн рублей.
Штрафы назначили за нарушения налогового законодательства. В частности, речь идет о несвоевременной подаче деклараций, неуплате налогов и неисполнении обязанностей налогового агента.
Отдельно в УФНС привели данные о проверках заведений общепита. За первое полугодие 2026 года к административной ответственности привлекли 14 таких объектов. Общая сумма штрафов составила 310 тысяч рублей, а крупнейшее взыскание достигло 30 тысяч рублей. Чаще всего нарушения были связаны с несоблюдением сроков подачи налоговых деклараций.
Помимо этого, налоговая служба контролировала работу заведений с помощью контрольных закупок. За три квартала 2026 года специалисты провели 64 такие проверки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 13 %.
Еще одним направлением проверок стало соблюдение валютного законодательства. С начала года налоговики провели пять таких проверок – на три меньше, чем в 2025 году. В ходе них выявили случаи выплаты заработной платы наличными, без перечисления средств на банковские счета. За эти нарушения назначили штрафы на общую сумму 95 тысяч рублей.
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