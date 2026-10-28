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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

Под Омском продают элитную базу отдыха за 200 млн рублей

Объект выставляется не в первый раз.
Иртышская ривьера

В пригороде областного центра вновь пытаются продать крупный туристический объект. На популярной площадке бесплатных объявлений появилось предложение о покупке базы отдыха «Иртышская Ривьера», расположенной в селе Усть-Заостровка на прибрежной территории.

Гостиничный комплекс включает в себя номерной фонд из гостевых домов, бунгало и отдельных люксов, а также действующий ресторан и банный комплекс. Собственник оценил актив в 199 млн рублей. Годом ранее этот же объект выставляли на торги за 150 млн рублей, после чего стоимость поднимали до отметки 200 млн рублей.

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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

Под Омском продают элитную базу отдыха за 200 млн рублей

Объект выставляется не в первый раз.
Иртышская ривьера

В пригороде областного центра вновь пытаются продать крупный туристический объект. На популярной площадке бесплатных объявлений появилось предложение о покупке базы отдыха «Иртышская Ривьера», расположенной в селе Усть-Заостровка на прибрежной территории.

Гостиничный комплекс включает в себя номерной фонд из гостевых домов, бунгало и отдельных люксов, а также действующий ресторан и банный комплекс. Собственник оценил актив в 199 млн рублей. Годом ранее этот же объект выставляли на торги за 150 млн рублей, после чего стоимость поднимали до отметки 200 млн рублей.

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Рубрика - Экономика/Бизнес