Омский молокозавод с сыроварней могут продать вчетверо дешевле

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После серии несостоявшихся аукционов конкурсный управляющий компании «Торгово-промышленная компания «Молпродукт» Константин Богунов принял решение выставить главный актив несостоятельного предприятия на торги посредством публичного предложения. На продажу единым лотом выставлен производственный комплекс в селе Побочино Одесского района, включающий специализированное здание сырзавода вместе с оборудованием и прилегающими земельными участками.

Первоначальная стоимость выставленного имущества составляла 44,13 миллиона рублей, однако теперь стартовая цена установлена на отметке 39,71 миллиона при шаге аукциона в 3,91 миллиона. Прием заявок продлится вплоть до 28 декабря, причем условия предполагают еженедельное планомерное снижение стоимости. В случае отсутствия покупателей на начальных этапах цена может упасть до минимального предела в 11,91 миллиона рублей.

Отметим, что ООО «ТПК «Молпродукт» было основано в октябре 2008 года Виктором Руди. Предприятие специализировалось на производстве молока и молочной продукции под брендом «Сыроварня Побочино».