Атаки украинских беспилотников обошлись «Озону» в 30 миллиардов рублей

Ущерб от атак беспилотников на логистическую инфраструктуру Ozon достиг 30,1 млрд рублей. По данным финансового отчета маркетплейса за третий квартал 2026 года, пострадали 11 объектов компании, в том числе склад в Омске.

В компании уточнили, что общая сумма учитывает стоимость поврежденных товаров, потери от выбытия и обесценения оборудования и другие расходы. При этом часть рисков была застрахована, и сейчас Ozon ведет переговоры со страховыми компаниями о выплате компенсаций.

Отметим, что общая сумма ущерба 30,1 млрд рублей рассчитана с учетом повреждений всех 11 логистических объектов Ozon. При этом убытки, связанные непосредственно с омским складом, компания отдельно не озвучила.