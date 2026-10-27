Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

Пострадавшие при атаке БПЛА омичи остаются под наблюдением врачей

Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Беспилотник, БПЛА

Состояние троих омичей, пострадавших в результате атаки беспилотников 24 октября, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

– Все пострадавшие продолжают находиться под наблюдением врачей. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Всю необходимую помощь люди получают. Угрозы их жизни и здоровью нет, – уточнила пресс-секретарь главы региона.

Напомним, беспилотная опасность была объявлена в регионе во второй половине дня в субботу. Вечером вражеские БПЛА атаковали объекты северного промышленного узла Омска, а также логистический центр Ozon.

Первоначально власти заявляли об отсутствии пострадавших, однако на следующий день губернатор Виталий Хоценко уточнил, что ранения получили три человека.

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·Происшествия·Мария Филимонова

Пострадавшие при атаке БПЛА омичи остаются под наблюдением врачей

Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Беспилотник, БПЛА

Состояние троих омичей, пострадавших в результате атаки беспилотников 24 октября, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

– Все пострадавшие продолжают находиться под наблюдением врачей. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Всю необходимую помощь люди получают. Угрозы их жизни и здоровью нет, – уточнила пресс-секретарь главы региона.

Напомним, беспилотная опасность была объявлена в регионе во второй половине дня в субботу. Вечером вражеские БПЛА атаковали объекты северного промышленного узла Омска, а также логистический центр Ozon.

Первоначально власти заявляли об отсутствии пострадавших, однако на следующий день губернатор Виталий Хоценко уточнил, что ранения получили три человека.

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Рубрика - Происшествия