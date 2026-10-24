На Омскую область вновь летят украинские беспилотники

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По данным Министерства обороны России, сегодня в Омской области вновь зафиксирована беспилотная опасность. Об этом сообщили губернатор Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест и пресс-служба МЧС.

Отметим, что этим летом и осенью в Омской области уже несколько раз объявляли беспилотную опасность. Дважды беспилотники достигали северной промышленной зоны Омска.

При этом сообщения с предупреждениями об опасности многим омичам приходят с опозданием. Сирены также слышны не везде.