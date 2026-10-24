Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Из-за беспилотной опасности в Омске внезапно сел самолет из Китая

Борт направлялся в Екатеринбург, но не достиг цели.
аэропорт

Сегодня днем в Омске незапланированно сел самолет из Пекина. Рейс U6-776 направлялся в Екатеринбург, но планы поменялись из-за беспилотной опасности, объявленной в Свердловской области.

Как сообщает «НГС55» в Омск перенаправили и другие самолеты. Сегодня ограничения из-за беспилотной опасности ввели сразу в нескольких аэропортах.

– Рейс из Пекина и ряда других городов перенаправили в Омск в связи с закрытием аэропортов Екатеринбурга и Уфы, – прокомментировали ситуацию в Омском аэропорту.

Отметим, что после этого в Омске также объявили беспилотную опасность.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Из-за беспилотной опасности в Омске внезапно сел самолет из Китая

Борт направлялся в Екатеринбург, но не достиг цели.
аэропорт

Сегодня днем в Омске незапланированно сел самолет из Пекина. Рейс U6-776 направлялся в Екатеринбург, но планы поменялись из-за беспилотной опасности, объявленной в Свердловской области.

Как сообщает «НГС55» в Омск перенаправили и другие самолеты. Сегодня ограничения из-за беспилотной опасности ввели сразу в нескольких аэропортах.

– Рейс из Пекина и ряда других городов перенаправили в Омск в связи с закрытием аэропортов Екатеринбурга и Уфы, – прокомментировали ситуацию в Омском аэропорту.

Отметим, что после этого в Омске также объявили беспилотную опасность.

2428
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Рубрика - Происшествия