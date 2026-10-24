Омичи рассказали, где слышно сирены во время беспилотной опасности

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Сегодня после объявления беспилотной опасности в Омске сработали сирены. Однако тревога прозвучала не по всему городу. Как сообщают местные жители, вой сирен было слышно в Амуре и Старом Кировске, в районе Телевизионки и в Первокирпичном микрорайоне.

Сообщили о сиренах и жители районов. Например, тревожный сигнал прозвучал в Русской Поляне.

При этом в центральной части Омска и на Московке тревоги не было слышно. Не заметили сирен и некоторые жители Левобережья.