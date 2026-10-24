Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Омск

Глава региона сообщил о работе оперативных служб.
беспилотник

В Омской области начали срабатывать средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем канале губернатор Виталий Хоценко.

– Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на Омскую область. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности, – сообщил Хоценко.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. О чрезвычайных ситуациях следует сообщать по номеру 112.

Беспилотную опасность в Омской области объявили сегодня около 15:50. Напомним, что за распространение видео, фото и других материалов, связанных с атакой беспилотников, омичам грозит наказание.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Омск

Глава региона сообщил о работе оперативных служб.
беспилотник

В Омской области начали срабатывать средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем канале губернатор Виталий Хоценко.

– Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на Омскую область. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности, – сообщил Хоценко.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. О чрезвычайных ситуациях следует сообщать по номеру 112.

Беспилотную опасность в Омской области объявили сегодня около 15:50. Напомним, что за распространение видео, фото и других материалов, связанных с атакой беспилотников, омичам грозит наказание.

6539
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Рубрика - Происшествия