Были парнями: обвиняемые в убийстве студента в Омске поменяли пол

Фото: прес-служба судов

Двое из шести обвиняемых в убийстве студента в Омске поменяли пол в паспорте с мужского на женский. Как сообщает ТАСС со ссылкой на следователей, они также принимали гормоны.

— Из трех девушек, подозреваемых в убийстве, только одна нормальная, остальные поменяли пол по паспорту и сидели на гормонах, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что преступление произошло 20 июня. По версии следствия, три парня и три девушки заманили своего 20-летнего знакомого в безлюдное место, зарезали и спрятали тело.

Ранее сообщалось, что убийство могло произойти как раз из-за неприязни одной из девушек. Студент якобы отказался поддерживать нетрадиционные отношения.

Обвиняемых ждет психиатрическая экспертиза.