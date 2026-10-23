Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Молодым омичам, обвиняемым в жестоком убийстве студента, продлили арест

Их оставили под стражей еще на два месяца.

подозреваемая в убийстве студента

Куйбышевский районный суд Омска продлил срок содержания под стражей шестерым молодым омичам, которых обвиняют в убийстве студента. Они пробудут в СИЗО еще 2 месяца.

Напомним, что преступление произошло 20 июня. По версии следствия, три парня и три девушки заманили своего 20-летнего знакомого в безлюдное место, зарезали и спрятали тело. Мотивом преступления стала неприязнь одной из девушек.

Отметим, что ранее одна из девушек пыталась добиться возвращения домой. Она заявила, что хочет быть рядом с матерью. Однако суд девушке отказал.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Молодым омичам, обвиняемым в жестоком убийстве студента, продлили арест

Их оставили под стражей еще на два месяца.

подозреваемая в убийстве студента

Куйбышевский районный суд Омска продлил срок содержания под стражей шестерым молодым омичам, которых обвиняют в убийстве студента. Они пробудут в СИЗО еще 2 месяца.

Напомним, что преступление произошло 20 июня. По версии следствия, три парня и три девушки заманили своего 20-летнего знакомого в безлюдное место, зарезали и спрятали тело. Мотивом преступления стала неприязнь одной из девушек.

Отметим, что ранее одна из девушек пыталась добиться возвращения домой. Она заявила, что хочет быть рядом с матерью. Однако суд девушке отказал.

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Рубрика - Происшествия