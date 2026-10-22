Омич заставил раскошелиться организаторов отмененного ледового шоу

Фото создано при помощи ИИ

Житель Омска добился выплаты компенсации за несостоявшееся зрелищное мероприятие: суд взыскал с организатора ледового шоу в его пользу 44 100 рублей. Об этом в четверг, 22 октября 2026 года, сообщило Управление Роспотребнадзора по Омской области.

Мужчина обратился в ведомство с просьбой помочь составить иск и защитить его интересы в суде, поскольку услуга была оказана ненадлежащим образом. Претензию с требованием вернуть стоимость билетов и сервисного сбора он направил компании ООО «Ледовые сезоны», однако там отказались урегулировать вопрос добровольно. После этого спор перешел в судебную плоскость и заявленные требования удовлетворили. По решению суда организатору предстоит перечислить омичу 5000 рублей за оплаченную услугу, 500 рублей в качестве возмещения убытков, неустойку на 18 900 рублей, 5000 рублей за моральный вред и штраф 14 700 рублей – в сумме 44 100 рублей. В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что вердикт пока не вступил в законную силу.

По всей видимости, речь идёт о шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», которое отменили в Омске в декабре 2025 года и перенесли на 2026-й. ООО «Ледовые сезоны» – российская компания, специализирующаяся на организации зрелищных мероприятий; именно она известна постановкой этого ледового представления.