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·Происшествия·Андрей Андреев

Омичка отсудила у онкодиспансера 300 тысяч за неправильное лечение

От действий медиков женщине стало хуже.
Онкодиспансер

Прокуратура добилась от БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» увеличения компенсации морального вреда, причиненного пациентке. Как сообщили в ведомстве, с 2023 года омичка лечилась в онкодиспансере. Врач поставил ей ошибочный диагноз и неверно лечил.

В результате здоровье женщины ухудшилось. Она обратилась в ФГБУ «НМИЦ радиологии», где ей наконец поставили верный диагноз и назначили правильное лечение.

Кировский районный суд Омска взыскал с больницы 150 тысяч рублей. Однако прокуратура оспорила это решение. Омский областной суд увеличил компенсацию до 300 тысяч.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Омичка отсудила у онкодиспансера 300 тысяч за неправильное лечение

От действий медиков женщине стало хуже.
Онкодиспансер

Прокуратура добилась от БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» увеличения компенсации морального вреда, причиненного пациентке. Как сообщили в ведомстве, с 2023 года омичка лечилась в онкодиспансере. Врач поставил ей ошибочный диагноз и неверно лечил.

В результате здоровье женщины ухудшилось. Она обратилась в ФГБУ «НМИЦ радиологии», где ей наконец поставили верный диагноз и назначили правильное лечение.

Кировский районный суд Омска взыскал с больницы 150 тысяч рублей. Однако прокуратура оспорила это решение. Омский областной суд увеличил компенсацию до 300 тысяч.

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Рубрика - Происшествия