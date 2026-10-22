Омичка отсудила у онкодиспансера 300 тысяч за неправильное лечение

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Прокуратура добилась от БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» увеличения компенсации морального вреда, причиненного пациентке. Как сообщили в ведомстве, с 2023 года омичка лечилась в онкодиспансере. Врач поставил ей ошибочный диагноз и неверно лечил.

В результате здоровье женщины ухудшилось. Она обратилась в ФГБУ «НМИЦ радиологии», где ей наконец поставили верный диагноз и назначили правильное лечение.

Кировский районный суд Омска взыскал с больницы 150 тысяч рублей. Однако прокуратура оспорила это решение. Омский областной суд увеличил компенсацию до 300 тысяч.