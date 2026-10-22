Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Омич на «Ладе» столкнул в кювет две иномарки

На окраине города произошла авария, в которой пострадали три человека.
ДТП

Вчера вечером на Черлакском тракте в Омске случилось ДТП. Недалеко от заправки «Юнигаз» столкнулись несколько автомобилей.

По данным ГИБДД, 25-летний водитель Lada Vesta не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Lexus, за рулем которого находился 38-летний мужчина, и Subaru Forester с 66-летним водителем.

От удара иномарки съехали в кювет и опрокинулись. Их водители и 40-летняя пассажирка попали в больницу.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Омич на «Ладе» столкнул в кювет две иномарки

На окраине города произошла авария, в которой пострадали три человека.
ДТП

Вчера вечером на Черлакском тракте в Омске случилось ДТП. Недалеко от заправки «Юнигаз» столкнулись несколько автомобилей.

По данным ГИБДД, 25-летний водитель Lada Vesta не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Lexus, за рулем которого находился 38-летний мужчина, и Subaru Forester с 66-летним водителем.

От удара иномарки съехали в кювет и опрокинулись. Их водители и 40-летняя пассажирка попали в больницу.

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Рубрика - Происшествия