Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

В Омске посреди дня полыхает садовое товарищество

Пожарные уже развернули борьбу с огнем.
пожар в СНТ

Сегодня в омском садовом товариществе «Любитель» вспыхнул пожар. Кадры происшествия появились в соцсетях.

Пока горит один дом. По рассказам очевидцев в соцсетях, на месте уже работают пожарные. Площадь возгорания, по предварительным данным, достигает 200 кв. м.

Напомним, «Любитель» располагается в районе Пушкинского тракта.

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·Происшествия·Андрей Андреев

В Омске посреди дня полыхает садовое товарищество

Пожарные уже развернули борьбу с огнем.
пожар в СНТ

Сегодня в омском садовом товариществе «Любитель» вспыхнул пожар. Кадры происшествия появились в соцсетях.

Пока горит один дом. По рассказам очевидцев в соцсетях, на месте уже работают пожарные. Площадь возгорания, по предварительным данным, достигает 200 кв. м.

Напомним, «Любитель» располагается в районе Пушкинского тракта.

1263
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Рубрика - Происшествия