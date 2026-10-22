Не человек: в Омске назвали нетривиального поджигателя лесов

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В 2026 году далеко не все лесные пожары в Омской области произошли по вине человека. Причиной 7 % возгораний в лесах стали обрывы на линиях электропередачи. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов рассказал первый заместитель начальника регионального Главного управления лесного хозяйства Евгений Старокожев.

Кроме того, по словам чиновника, лесные пожары возникают из-за грозовой активности.

– Практически все пожары – это по вине человека, рукотворные. Около 7 % приходится на линии электропередачи, когда происходит обрыв. В Нижнеомском районе как раз был обрыв ЛЭП, из-за ветра огонь быстро распространился на 8 гектаров, – рассказал Евгений Старокожев, отвечая на вопрос «Омск-информа». – В этом году была и серьезная грозовая активность. В мае у нас возникла термическая точка, где за час прирост площади составил порядка 30 гектаров, и пришлось задействовать авиацию.

В труднодоступных северных районах области лесные пожары приходится тушить вручную.

– Задействовали вертолеты Ми-8, беспарашютное десантирование – вертолет не мог приземлиться, а наземная техника туда просто не доходит. Порядка 300 гектаров этот пожар действовал, мы работали в течение пяти суток. Всего привлекали 58 человек и 17 единиц техники для эвакуации, – добавил спикер.

Благодаря оперативной переброске авиации и десантников тяжелое природное возгорание удалось ликвидировать без жертв и остановить распространение огня на сложной местности, заключил эксперт.

Напомним, что пожароопасный сезон в Омской области стартовал 10 апреля и завершился 19 октября.