Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Среди ночи в Омске загорелся дом

Пожар произошел в ночь со вторника на среду.
пожар

Вчера в Омске произошел пожар. Около 04:46 на 2-й Военной загорелся двухквартирный дом.

Огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие дома. Также пострадали хозяйственные постройки. Площадь пожара достигла 112 кв. м.

Тушить пожар выезжали 15 сотрудников МЧС на 5 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 05:20.

До прибытия пожарных из дома эвакуировались 3 человека. О пострадавших не сообщается.

Дознаватели устанавливают причину пожара.

1339

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·Происшествия·Андрей Андреев

Среди ночи в Омске загорелся дом

Пожар произошел в ночь со вторника на среду.
пожар

Вчера в Омске произошел пожар. Около 04:46 на 2-й Военной загорелся двухквартирный дом.

Огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие дома. Также пострадали хозяйственные постройки. Площадь пожара достигла 112 кв. м.

Тушить пожар выезжали 15 сотрудников МЧС на 5 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 05:20.

До прибытия пожарных из дома эвакуировались 3 человека. О пострадавших не сообщается.

Дознаватели устанавливают причину пожара.

1339
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Рубрика - Происшествия