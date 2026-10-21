Омичка два месяца воровала из интернет-магазина

Omskinform.ru

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 37-летней омички. Женщину обвиняют в 15 кражах.

По версии следствия, с февраля по март омичка оформляла доставку товаров, потом забирала их и отменяла заказы. По правилам сервиса при отмене ночью деньги автоматически возвращались на счет женщины. Так омичка смогла бесплатно получить товары на 250 тысяч рублей.

Отметим, что иногда она просила мужа забирать заказы. Однако мужчина о преступлениях не знал.

Омичка признала вину и возместила ущерб. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Омска. Женщине грозит до 6 лет колонии.