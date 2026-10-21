Стала известна причина схода с рельсов поезда в Омске

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Транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода с рельсов подвижного состава на станции Омск-Северный. К инциденту, который случился 25 июля, привело нарушение правил безопасности во время маневровых работ.

Прокурор вынес представление начальнику Западно-Сибирской дирекции тяги. Тот, в свою очередь, привлек трех сотрудников к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратура привлекла к административной ответственности заместителя начальника депо. Его оштрафовали.

Отметим, что во время инцидента никто не пострадал. С рельсов сошел один вагон, который даже не опрокинулся.