Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

В Омске ввели режим ЧС из-за опасности обрушения аварийного дома

В мэрии готовятся развернуть пункт временного размещения и оградить опасное здание.
Дом на Маршала Жукова, 152

В Омске из-за угрозы обрушения аварийного дома № 152 по улице Маршала Жукова ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

В пятиэтажке расположено 64 жилых помещения. На данный момент полностью расселены все 11 муниципальных квартир и 40 из 53 частных. Из 13 оставшихся собственников двое уже согласились переехать в маневренный фонд, с остальными жильцами специалисты департамента жилищной политики продолжают вести переговоры.

Сотрудники администрации уже уведомили жителей дома о введении режима ЧС лично и расклеили объявления на подъездах. Власти готовы развернуть пункт временного размещения, а после полного освобождения здания территорию вокруг него закроют и оградят.

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·Происшествия·Мария Филимонова

В Омске ввели режим ЧС из-за опасности обрушения аварийного дома

В мэрии готовятся развернуть пункт временного размещения и оградить опасное здание.
Дом на Маршала Жукова, 152

В Омске из-за угрозы обрушения аварийного дома № 152 по улице Маршала Жукова ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

В пятиэтажке расположено 64 жилых помещения. На данный момент полностью расселены все 11 муниципальных квартир и 40 из 53 частных. Из 13 оставшихся собственников двое уже согласились переехать в маневренный фонд, с остальными жильцами специалисты департамента жилищной политики продолжают вести переговоры.

Сотрудники администрации уже уведомили жителей дома о введении режима ЧС лично и расклеили объявления на подъездах. Власти готовы развернуть пункт временного размещения, а после полного освобождения здания территорию вокруг него закроют и оградят.

1206
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Рубрика - Происшествия