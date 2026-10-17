После продажи своей квартиры омичи смогут купить лишь «конуру» в Москве

Денег на полноценное жилье в столице не хватит у большинства жителей страны.

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Среднестатистический омич после продажи своей квартиры сможет купить в Москве лишь 15 квадратных метров жилья, выяснили аналитики федерального портала «Мир квартир». То есть при переезде в столицу жить придется в комнате, а не в полноценной квартире.

Единственным городом, где возможен более-менее полноценный «обмен», оказался Санкт-Петербург: продав квартиру за 14,3 млн рублей, петербуржец может приобрести в Москве небольшую однокомнатную квартиру площадью 32,2 кв. м. В остальных крупных городах ситуация ближе к омской.

Жители Екатеринбурга, Красноярска и Самары могут рассчитывать на студии площадью около 17,7–17,8 кв. м, новосибирцы – на 16,9 кв. м, а жители Уфы и Краснодара – на 15,9 кв. м. Челябинцы смогут купить 14,7 кв. м, волгоградцы – 13,6 кв. м.

Среди ближайших соседей Омска по рейтингу – Воронеж, где показатель также равен 15 кв. м. Чуть лучше ситуация в Иркутске (18,9 кв. м), Чите и Симферополе (по 19,9 кв. м).