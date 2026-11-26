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Аналитики портала «Мир квартир» посчитали, сколько лет омичу придется откладывать на «однушку» на вторичном рынке. При средней цене такой квартиры в Омске 4,7 млн рублей и средней зарплате по региону 75,2 тыс. рублей накопить на нее получится за 5,2 года – и только если откладывать всю зарплату целиком, без единого рубля на жизнь.

Если откладывать половину заработка, срок вырастет вдвое. Причем рост стоимости жилья в расчетах не учтен, так что в реальности копить придется дольше. Для сравнения: в Тюмени при зарплате 96 тыс. рублей и цене «однушки» 5,1 млн рублей на квартиру уйдет 4,4 года, а в Москве, где вторичка стоит 17,7 млн рублей, – 8,4 года.

Любопытно, как изменились цифры за несколько лет. В 2018 году другой ресурс давал омичам 2,3 года на накопление на «двушку» в новостройке и 2,9 года на вторичном рынке. Сейчас же речь идет о куда более скромной по площади квартире и куда более долгом ожидании.

Впрочем, методика у исследований разная, да и считать «чистыми» всю зарплату без учета повседневных расходов мало кто может. Так что 5,2 года – скорее ориентир, показывающий, насколько далеко отодвинулась мечта о собственном жилье.

Напомним, что в августе аналитики того же портала «Мир квартир» подсчитали, что омичам при средней зарплате 83 491 рубль потребовалось бы около 14 лет, чтобы накопить на студию в Москве.