Фото: Омский студотряд

В Омске на пресс-конференции «Школы для здоровья» рассказали, как учат пациентов жить с диабетом и болезнями сердца. Организовал встречу Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Школа здоровья – это система повышения знаний и навыков по лечению и профилактике осложнений. Занятия для пациентов с диабетом ведут в рамках программы «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Городской поликлинике № 13 школы здоровья по диабету проходят еженедельно с 2024 года: в 2025 году их прошли 670 омичей, а по данным на ноябрь – 616 человек. Программы адаптированы под тип заболевания и метод лечения.

– В нашей поликлинике школы здоровья по диабету проходят еженедельно с 2024 года. Программы адаптированы под тип заболевания и метод лечения. Мы говорим с пациентами на такие темы, как сбалансированное питание, физическая активность, самоконтроль, гипогликемия и другие. В 2025 году такую школу прошли 670 омичей, по данным на ноябрь – 616 человек. Это говорит о том, что люди все больше становятся ответственными за свое здоровье, – рассказала врач-эндокринолог Городской поликлиники № 13 Марина Ступак.

Школа здоровья Клинического кардиологического диспансера рассчитана на тех, кто перенес инфаркт миокарда. На занятия кардиошколы приходят 20–30 человек, прием – без предварительной записи и вне зависимости от места проживания.

– На каждом занятии приходят 20–30 человек, которые хотят знать не только теорию, но и научиться измерять артериальное давление, делать дыхательную гимнастику. Принимаем без предварительной записи всех желающих, вне зависимости от места проживания. Уже скоро в стенах диспансера откроются еще две школы здоровья, темами которых станут отказ от курения и работа со стрессом. Планируем привлекать таких специалистов, как врач-пульмонолог и психолог, – рассказала заведующая дневным стационаром, врач-кардиолог Клинического кардиологического диспансера Юлия Юхина.

В диспансере откроются еще две школы здоровья – отказ от курения и работа со стрессом, к занятиям планируется привлекать врача-пульмонолога и психолога. В Городской поликлинике № 4 еженедельные занятия проводят для пациентов с бронхиальной астмой и ХОБЛ. Записаться на них могут и сами пациенты, и их близкие, которые осуществляют уход.