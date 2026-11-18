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В омском торговом центре «Мега» состоялась профилактическая акция «Стоп, диабет!», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием. Гости комплекса получили возможность всего за пять минут пройти экспресс-диагностику и оценить базовые показатели своего организма.

На организованной в ТЦ медицинской площадке специалисты замеряли горожанам уровень глюкозы в крови, артериальное давление и окружность талии. Помимо этого, врачи высчитывали индекс массы тела участников и определяли процентное содержание жировой ткани.

По итогам экспресс-проверки каждый желающий мог проконсультироваться с медиками. Тем омичам, у которых анализы показали повышенный сахар, специалисты рекомендовали не откладывать визит в поликлинику по месту жительства для прохождения полноценной диспансеризации.

Врачи также напомнили посетителям, что возникновение диабета второго типа напрямую зависит от повседневных привычек человека. Своевременные профилактические осмотры помогают заметить сбои в обмене веществ на начальном этапе и предотвратить серьезные осложнения. Участникам акции подробно разъяснили, какие факторы провоцируют развитие хронических недугов – в их числе избыточный вес, табакокурение, гипертония и постоянный стресс.

Мероприятие подготовили специалисты Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики при участии омского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед». На память о встрече горожанам вручили информационные буклеты с описанием первых признаков диабета и правилами его предупреждения.