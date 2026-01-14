Мокрые выбегали на мороз: в Омске внезапно эвакуировали крупный гипермаркет

Сегодня в магазине «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен») на бульваре Архитекторов около «Меги» внезапно сработала автоматическая система пожаротушения. Спринклеры под потолком начали заливать водой торговый зал, кассиров и покупателей.
– Посетителям пришлось спешно покидать здание – люди выбегали на улицу в промокшей до нитки одежде, попадая прямо в ледяную стужу, – рассказывают в соцсетях очевидцы.
В пресс-службе «Меги» подтвердили, что в системе пожаротушения произошел сбой. Его объяснили экстремально холодной температурой воздуха.
Посетителей и сотрудников эвакуировали. Однако уже через 30 минут неполадку устранили, и магазин продолжил работу. Экстренные службы подтвердили, что пожара нет.
– В ходе перемещения из объекта в галерею торгового центра «Мега» на сотрудников и гостей попали капли воды из струи рядом с входной группой. При этом оперативно организованная эвакуация из здания в другое теплое здание заняла меньше одной минуты, – отметили в «Меге».
В настоящее время все здания торгового центра работают в штатном режиме.