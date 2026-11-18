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Проект застройки нового квартала в границах улиц Красный Путь, Астрономической и правого берега Иртыша в Советском округе Омска успешно прошел негосударственную экспертизу. Положительное заключение на документацию для жилых домов № 23 и № 24, а также подземного гаража-стоянки № 36 накануне, 17 ноября, выдало местное ООО «Базис».

Заказчиком строительства выступает компания «Новострой КПД «Академический», а проект подготовило АО СЗ «Завод сборного железобетона № 6». По данным департамента архитектуры и градостроительства мэрии, который в начале ноября согласовал архитектурно-градостроительный облик зданий, оба дома будут иметь по 16 этажей и пристроенные помещения. Площадь застройки на участке в полукилометре северо-западнее дома № 163 на Красном Пути составит около 6,2 тыс. кв. метров, а общая площадь объектов превысит 34,5 тыс. «квадратов».

Напомним, возведение микрорайона «Академический» у Телецентра стартовало еще в 2014 году, но остановилось после банкротства московского холдинга «СУ-155». Позже права на участок и обязательства перед дольщиками перешли к структуре Юрия Гуринова. Недавно руководитель предприятия отмечал, что архитектурный облик высоток удалось согласовать лишь с третьей попытки.

Всего проект развития этой территории предусматривает возведение 12 многоэтажек. Кроме того, по соглашению с городской администрацией девелопер обязан построить здесь детский сад минимум на 210 мест и школу не менее чем на 925 учеников.