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Городские власти планируют обновить правила для строительных компаний, возводящих жилье в Омске. Как сообщает портал Om1 Омск, застройщикам хотят разрешить возводить здания на территории уже действующих школ и детских садов.

Сейчас, чтобы получить разрешение на строительство жилых домов, бизнес обязан заключить соглашение с администрацией и выбрать один из трех вариантов участия в развитии социальной инфраструктуры. Застройщик может возвести с нуля новый соцобъект на своей или муниципальной земле, капитально отремонтировать уже существующее здание либо просто перечислить деньги в бюджет на эти нужды.

Новый проект мэрии добавляет в этот перечень четвертый вариант – строительство новых зданий непосредственно на территории действующих учреждений. В такой схеме заказчиком работ выступит не только муниципалитет, но и сама школа или садик. От строительной компании потребуется подготовить проект планировки участка, разработать всю документацию и подключить новый корпус к инженерным сетям.

В ближайшее время инициативу рассмотрят депутаты на заседании финансово-бюджетного комитета Омского городского Совета.