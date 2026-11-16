Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Очередная территория под комплексное развитие в Омске нашла инвестора. Землю в границах улиц Лермонтова, 3-й Разъезд, Красных Зорь и 24-я Линия получила компания «Строй-Сити», входящая в структуру федерального девелопера «Догма». Второй претендент – специализированный застройщик «Альтаир» – не прошел отбор на торги.

Новому владельцу предстоит освоить участок площадью 14,45 гектара, где сейчас находятся 97 частных домов, три многоэтажки, три нежилых объекта и школа. Проект рассчитан на 15 лет: за это время инвестор должен расселить старый фонд, возвести не менее 85 тыс. квадратных метров нового жилья и капитально отремонтировать школу. Контракт достался победителю по стартовой цене в 12,144 млн рублей как единственному участнику аукциона.

Накануне стало известно о вводе в эксплуатацию первого дома по программе комплексного развития на улице Брестской, построенного компанией «ЗСК №1». Федеральная группа «Догма» также известна местным жителям по возведению микрорайона «Снегири» в Порт-Артуре.

Ранее стало известно о планах застройщика на новый микрорайон на окраине Омска.