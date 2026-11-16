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Омичка Зарина Омарбекова смогла выйти в полуфинал популярного телевизионного проекта «Ну-ка, все вместе!». 24-летняя вокалистка исполнила композицию Ани Лорак «Жду тебя» и заработала 86 баллов. Член жюри Николай Басков высоко оценил выступление участницы, несколько раз похвалив ее словами «Браво, молодец!».

Стоит отметить, что на этапе предварительного отбора девушка не смогла пройти кастинг на местной площадке. Проявив упорство, она отправилась на дополнительный отборочный тур в Пермь, что в итоге принесло результат.

Первый полуфинал музыкального проекта пройдет 20 ноября в 21:30 на телеканале «Россия 1».