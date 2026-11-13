Омичка с больным голосом пробилась в полуфинал федерального шоу

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Омичка Зарина Омарбекова вышла в полуфинал шоу «Ну-ка, все вместе!» и теперь поборется за путевку в финал проекта. Ее выступление оценит сотня экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. При этом певице предстоит выйти на сцену после болезни – полностью восстановить голос ей пока не удалось.

Зарина призналась, что даже задумывалась о том, чтобы отказаться от участия в шоу. Однако в итоге решила продолжить борьбу и представить родной Омск на федеральном телевидении. Особенным выпуск сделает и появление Михаила Шуфутинского. Впервые за всю историю проекта артист присоединится к сотне экспертов в качестве члена жюри.

За выход в финал вместе с омичкой поборются участники из Санкт-Петербурга, Таганрога, Читы, Самары и других городов. Среди конкурсантов также будет американский певец Джордан Блу.

Увидеть выступление Омарбековой можно сегодня, 13 ноября, в 21:30 на телеканале «Россия».