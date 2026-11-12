Омичей позвали посмотреть на культовые платья

Фото: управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Сегодня, 12 ноября, в Омске стартовали Дни Эрмитажа. Об открытии этого масштабного события в своих соцсетях рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Сегодня открыли выставку «100 лет моды. 1918–2018. Костюм из собрания Государственного Эрмитажа», – рассказал губернатор.

Главным подарком для жителей и гостей города стала выставка «100 лет моды. 1918–2018. Костюм из собрания Государственного Эрмитажа». В экспозицию вошли 140 редких предметов из фондов петербургского музея. Познакомиться с историей костюма последних ста лет омичи смогут вплоть до 6 июня 2027 года.

Помимо осмотра самой коллекции, с 12 по 15 ноября для посетителей организована насыщенная образовательная и культурная программа. Горожан ждут тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, а также большой гала-концерт с участием звезд российской оперы. Глава региона поблагодарил за помощь в проведении проекта сам Государственный Эрмитаж и компанию «Газпром нефть», выступившую постоянным партнером инициативы.