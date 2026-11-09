Китайцы за пять часов раскупили омское сухое молоко на 30 миллионов рублей

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Омские производители с размахом презентовали свои товары на международной выставке импортных товаров China International Import Expo (CIIE) в Шанхае. В рамках экспозиции «Сделано в России» свои мощности представили две компании из Омска – ТД «Сибирский» с продукцией Любинского молочноконсервного комбината и изготовитель снеков «Сиббалт».

Местный формат онлайн-стримов, где ведущие в реальном времени демонстрируют товары и оформляют покупки, показал рекордную эффективность. Всего за 5 часов прямого эфира омского сухого молока бренда «Любимо» было продано более чем на 30 миллионов рублей.

Это далеко не первый успешный опыт выхода омской молочки на маркетплейсы Поднебесной. Год назад во время аналогичного эфира китайские покупатели за считаные часы раскупили целый контейнер сухого молока под маркой «Сделано в России» на сумму 1,5 миллиона юаней.