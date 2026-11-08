Известный перевозчик отгрохал роскошный отель на омском курорте

Фото: t.me/omsk_putevoditel

В курортном поселке Чернолучье в Омском районе Омской области собираются открыть новый загородный отель со СПА и двумя ресторанами. «Борвиха Парк» начнет принимать гостей до конца 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал Omsk_putevoditel.

По данным ресурса, дата открытия пока неизвестна. Стоимость номеров не приводится.

Фото: t.me/omsk_putevoditel

Уточняется, что для гостей роскошного отеля приготовили номера с панорамными окнами и видом на лес. Одной из главных особенностей станет СПА-комплекс с большим бассейном, хаммамом, двумя парными, снежной и соляной комнатами, а также зонами отдыха. Кроме того, в отеле два ресторана.

Фото: t.me/omsk_putevoditel

Судя по архитектуре, отель переделан из советского санатория. Внутри гостиницы преобладает современный дизайн в стиле хай-тек с растительной стилизацией, отсылающей к лесной теме.

Фото: t.me/omsk_putevoditel

Отметим, что гендиректором комплекса, зарегистрированного в качестве юридического лица в 2017 году, указан известный омский перевозчик Иван Меняйлов. ИП предпринимателя обслуживает три рейса: № 6Н – ул. 3-я Железнодорожная – Завод им. Попова (онлайн-обслуживание усилено после ухода другого перевозчика, задействовано 11 машин), № 83Н – ул. Стрельникова – 21-я Амурская (или Кирпичный завод) (задействовано 7 единиц транспорта), а также № 303 – ул. Лобкова – ПО «Иртыш».