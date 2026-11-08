С кинотеатром во дворе: появились эскизы нового ЖК на месте «Бутырского базара» в Омске

Эскиз: "Толк"

Появились эскизы нового ЖК на месте готовящегося к сносу торгового комплекса «Бутырский базар», который возведет тюменская компания «Специализированный застройщик Толк. Запад». Рендеры оказались в распоряжении «Омск-информа».

По данным редакции, жилье бизнес-класса построят по соседству со старым Военным кладбищем 1888 года, которое располагалось в границах нынешних улиц Чернышевского и Гусарова до 1941 года. Погост закрыли из-за разросшегося завода «Красный Пахарь», где впоследствии расположились корпуса Агрегатного завода. Несколько лет назад их снесли и теперь гот овятся застроить участок жильем.

Эскиз: "Толк"

Ранее сообщалось, что ради ЖК, насчитывающего пять высоток, собираются снести легендарный торговый комплекс «Бутырский базар».

– На территории «Бутырского базара» планируется построить один из основных корпусов ЖК с закрытой территорией и кинотеатром во дворе, – сказал инсайдер «Омск-информу».

Собеседник уточнил, что первая очередь сдадут в начале 2029 года. Продажи будущего жилья уже стартовали.

– Продают по 3D-картинке. Первый корпус планируют стилизовать под старый завод, – отметил собеседник редакции.

Жилой квартал носит название «1901», его привязали ко времени создания завода «Красный пахарь».

Эскиз: "Толк"

В июле нынешнего года компания получила положительное заключение на проект строительства многоэтажки в границах улиц Герцена, Октябрьской, Чернышевского и 5-й Армии – на месте снесенных корпусов агрегатного завода.

Эскиз: "Толк"

Ранее департамент архитектуры и градостроительства Омска согласовал архитектурно-градостроительный облик этого дома. Здание предусмотрено высотой от 8 до 12 этажей, предполагаются нежилые помещения и подземный паркинг.

Эскиз: "Толк"

Первоначально планировалось, что в состав элитного микрорайона войдут пять многоэтажных домов и образовательный комплекс на 300 мест. Проживать в новом микрорайоне смогут более 3 тысяч человек. Судя по эскизам, жилья будет в разы больше.