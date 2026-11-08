Омскому бизнесмену могут сенсационно отдать гигантский ЖК крутого питерского застройщика

Эскиз: ГК Эталон

Компании «Нордстрой», связанной с омским предпринимателем Шамилом Шихмирзаевым, могут отдать достраивать ЖК «Зеленая река». Об этом «Омск-информу» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как уточнил анонимный собеседник, питерская компания «Эталон» отказалась достраивать Зеленую реку.

- Шамилу Шихмирзаеву отдадут Зеленую реку. «Эталон» ушел с объекта, – заявил инсайдер «Омск-информа».

Сам предприниматель не подтвердил эти данные.

– Зачем мне этот объект? Насколько помню, его застраивает «Эталон». А откуда это вам известно? – сказал Шихмирзаев редакции.

В «Эталоне» оказались недоступны для оперативных комментариев редакции. Таким образом, официального подтверждения эта строительная сенсация пока не получила.

Эскиз: ГК Эталон

Отметим, что проект строительства нового гигантского ЖК в границах Ленинградского проспекта – границы полосы отвода железной дороги – городской черты – улицы 1-я Любинская – улицы Волгоградская обсуждали еще в 2021 году.

Эскиз: ГК Эталон

Предполагалось за 7 этапов возвести 1,4 млн кв. м жилья, в том числе 1,0 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Предполагалось, что первая очередь будет включать 14 жилых домов переменной этажности, детский сад, встроенные коммерческие помещения, паркинги. Компания рассчитывала полностью завершить проект до конца 2030 года.

Эскиз: ГК Эталон

Но по факту в январе прошлого года выдано разрешение на строительство первых трех многоэтажек на углу улиц Волгоградская и Дергачева. А в феврале 2025 года «Эталон» получил одобрение на строительство еще 13 корпусов в ЖК «Зеленая Река». Ранее «Омск-информ» рассказывал, что особенность жилья, возводимого «Эталоном», – огромные кухни и дворы без машин.