Омскому бизнесмену могут сенсационно отдать гигантский ЖК крутого питерского застройщика

Компании «Нордстрой», связанной с омским предпринимателем Шамилом Шихмирзаевым, могут отдать достраивать ЖК «Зеленая река». Об этом «Омск-информу» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Как уточнил анонимный собеседник, питерская компания «Эталон» отказалась достраивать Зеленую реку.
- Шамилу Шихмирзаеву отдадут Зеленую реку. «Эталон» ушел с объекта, – заявил инсайдер «Омск-информа».
Сам предприниматель не подтвердил эти данные.
– Зачем мне этот объект? Насколько помню, его застраивает «Эталон». А откуда это вам известно? – сказал Шихмирзаев редакции.
В «Эталоне» оказались недоступны для оперативных комментариев редакции. Таким образом, официального подтверждения эта строительная сенсация пока не получила.
Отметим, что проект строительства нового гигантского ЖК в границах Ленинградского проспекта – границы полосы отвода железной дороги – городской черты – улицы 1-я Любинская – улицы Волгоградская обсуждали еще в 2021 году.
Предполагалось за 7 этапов возвести 1,4 млн кв. м жилья, в том числе 1,0 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Предполагалось, что первая очередь будет включать 14 жилых домов переменной этажности, детский сад, встроенные коммерческие помещения, паркинги. Компания рассчитывала полностью завершить проект до конца 2030 года.
Но по факту в январе прошлого года выдано разрешение на строительство первых трех многоэтажек на углу улиц Волгоградская и Дергачева. А в феврале 2025 года «Эталон» получил одобрение на строительство еще 13 корпусов в ЖК «Зеленая Река». Ранее «Омск-информ» рассказывал, что особенность жилья, возводимого «Эталоном», – огромные кухни и дворы без машин.