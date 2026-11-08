Легендарный «Бутырский базар» в Омске снесут ради пафосного ЖК

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Появились свежие подробности строительства нового ЖК на месте старых корпусов Агрегатного завода в центре Омска. В нынешнем году на объект зашла тюменская компания «Специализированный застройщик Толк. Запад». Как сообщил «Омск-информу» инсайдер, знакомый с ситуацией, для строительства многоэтажки фирма планирует снести легендарный ТК «Бутырский базар».

В июле нынешнего года компания получила положительное заключение на проект строительства многоэтажки в границах улиц Герцена, Октябрьской, Чернышевского и 5-й Армии – на месте снесенных корпусов агрегатного завода.

Ранее департамент архитектуры и градостроительства Омска согласовал архитектурно-градостроительный облик этого дома. Здание будет иметь переменную этажность – от 8 до 12 этажей, предусмотрены нежилые помещения и подземный паркинг. Площадь застройки составит 9 020 кв. м, общая площадь территории – 53 473,81 кв. м.

Торговый комплекс «Бутырский базар», открытый на улице Октябрьской в 1996 году, имеет действующие договоры с рядом арендаторов. Точка пользовалась популярностью у омичей, но с появлением федеральных сетей клиентов, очевидно, поубавилось. Полгода назад ТК планировали продать. Теперь стало известно о его возможном сносе.

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– Еще полгода назад собственник собирался продать «Бутырский базар», а теперь его думает снести застройщик. Пока «Толк» находится в процессе ведения переговоров. «Низкоцен» Виктора Шкуренко уже договорились демонтировать. А вот по «Бутырскому базару» пока вопрос, – рассказал собеседник «Омск-информа».

Отметим, что по проекту, обсуждавшемуся нынешним летом на архитектурно-градостроительном совете, в состав ЖК войдут пять многоэтажных домов и образовательный комплекс на 300 мест. Проживать в новом микрорайоне смогут более 3 тысяч человек.