«Проблема есть»: зачем межвузовский кампус будут строить на отшибе Омска?

Фото: t.me/HocenkoVP

В Омске планируют строить студенческий «город в городе» – межвузовский кампус. Как ранее сообщал глава региона Виталий Хоценко, проект по созданию университетского пространства вошел в число 19 инициатив, отобранных Минобрнауки России для масштабного финансирования.

При этом вызывает большие вопросы выбор места для строительства кампуса. Будущую образовательную экосистему планируют возводить на значительном удалении от корпусов ведущих университетов города, там, куда сейчас ходит по одному автобусу и троллейбусу, а транспортные артерии и так загружены потоком фур, въезжающих в город.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Вдали от всех

Масштабный проект межвузовского кампуса получил название «Элемент 55», отсылающее к порядковому номеру цезия в таблице Менделеева и коду области. Общая площадь будущих объектов должна превысить 100 тыс. кв. метров, объединив современные жилые модули для учащихся, лабораторные комплексы и общественные пространства. Всего в проекте участвует семь вузов и три научных центра Омской области.

Помимо этого, в состав кампуса планируется включить: технопарк, учебно-лабораторные корпуса, гостиничную инфраструктуру для студентов и ученых, а также физкультурно-оздоровительный центр. В будущем образовательном кластере будут изучать и развивать космическое и интеллектуальное машиностроение, химбиотехнологии и улучшение питательных качеств продукции агропромышленного комплекса.

Предполагается, что реализация проекта пройдет в формате концессионного соглашения с частным инвестором. В качестве инвестора и концессионера выступит группа компаний «Эталон», которая возводит масштабный микрорайон «Зеленая река» на Левобережье. Там же, рядом с «Зеленой рекой», появится и «Элемент 55».

Omskinform.ru

Географическое положение микрорайона, рядом с которым собираются строить кампус, создает очевидные барьеры для академического сообщества. Основные учебные корпуса ведущих омских вузов – ОмГУ, ОмГТУ, СибАДИ, ОмГАУ, ОмГПУ, ОмГМУ и ОмГУПС – сосредоточены в городке Нефтяников и в центральной части города, то есть, на правом берегу Иртыша.

В то же время площадка для нового кампуса располагается на левом берегу, к тому же на достаточном отдалении от мостов. Студентам и преподавателям, задействованным в межвузовских исследованиях, придется преодолевать значительные расстояния между «старыми» корпусами на правобережье Иртыша и удаленным левобережным кластером.

Фото: bmstu.ru

Что в других городах?

Аналогичные проекты, естественно, реализуются и в других субъектах РФ, причем география размещения кампусов существенно различается. В ряде городов они строятся на базе существующих университетских городков или в непосредственной близости от главных корпусов. Такой подход позволяет интегрировать новые лаборатории и корпуса в учебный процесс без поездок студентов и преподавателей на другой конец города.

По такой системе реализован, например, новый кампус МГТУ им. Баумана в Москве, который примыкает к основному корпусу столичного политеха. Для реализации такого масштабного проекта пришлось реорганизовывать промзоны в центре Москвы, однако в ином случае новые корпуса, в которых нуждался вуз, пришлось бы переносить за МКАД, что добавило бы и без того загруженным дорогам столицы еще больше проблем.

Фото: innopolis.com

В некоторых случаях кампусы выносятся на периферию, но там подобные решения подкреплялись созданием мощной транспортной инфраструктуры. Например, современный образовательный кластер «Иннополис» в Татарстане, находящийся в 40 км от Казани, изначально задумывался как отдельный современный город для IT-специалистов. То есть, идеей и центром было образовательное учреждение, а остальная инфраструктура проектировалась и «достраивалась» вокруг.

Омский проект «Элемент 55», который собираются строить на окраине города, пока не демонстрирует столь же масштабных сопутствующих вложений в дорожную сеть, способную связать отдаленный левый берег с остальными институтами без многочасовых пробок. Отметим, что ранее обсуждался вариант другого местоположения кампуса – на территории СибНИИСХоза – недалеко от ОмГАУ им. Столыпина, между Нефтяниками и Центральным округом.

omskinform.ru

Недостающий элемент

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Омск-информом» рассказал, что в процессе переговоров о строительстве кампуса изменились не только площадка, но и финансовая модель.

– Подробности переговоров мне неизвестны, но, насколько я понимаю, не сошлась экономика, – отметил Смолин. – Это усложнило нашу работу: поскольку сменилась площадка, сменилась финансовая модель. Тем не менее омская заявка на кампус выиграла, с чем можно поздравить еще раз.

Детальными расчетами проекта занималось правительство региона, тогда как у депутатского корпуса на руках подобных смет не было, подчеркнул депутат. Несмотря на то, что удаленность от основных вузовских и научных центров объективно создает проблемы для интеграции студентов и преподавателей, региону приходится работать с теми условиями, которые диктует реальная экономика проекта.

– Да, проблема, конечно, есть. Это далеко от основных вузовских и научных центров. Но политика – это искусство возможного, – резюмировал парламентарий.

За комментариями о причинах переноса кампуса с правого берега на окраину города «Омск-информ» обратился к будущему инвестору проекта – в Группу «Эталон». Запрос редакции пока оставлен без ответа.

Новая локация для межвузовского кампуса, очевидно, потребует от властей и проектировщиков дополнительных инженерных и транспортных решений. Если транспортная доступность левобережной окраины останется на прежнем уровне, амбициозный замысел рискует столкнуться с дефицитом живого межвузовского взаимодействия, превратив современный научный центр в удаленное «гетто» для студентов.