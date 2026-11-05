В Омске может стать меньше вариантов получить образование

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Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался об ужесточении правил для коммерческих учебных заведений. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на проблему коммерческих институтов, которые занимаются лишь имитацией учебного процесса, и предложила временно остановить выдачу им лицензий.

По данным Рособрнадзора, на которые ссылается Смолин, количество таких лицензированных организаций за четыре года увеличилось на 15 %, а число имеющих аккредитацию возросло на 39 %. Согласно мониторингу Минобрнауки, в стране насчитывалось 1257 вузов, из которых 330 имеют частный статус.

Депутат отметил, что государство действительно ослабило контроль в прошлые годы, из-за чего поток новых лицензий увеличился. При этом парламентарий подчеркнул существование надежного ядра частных институтов с качественным обучением, несмотря на игнорирование частью из них процедур аккредитации. По словам депутата, сама проверка стала гораздо прозрачнее, сократив число жалоб и увеличив количество отказов.

– Например, иногда говорят, что нужно считать баллы ЕГЭ поступающих? Это точно не вариант. Мы же не оцениваем школу по успеваемости первоклассников, – заявил Олег Смолин.