Отремонтировать 60-летнюю омскую школу смогут меньше чем за год

Фото: max.ru/shelest_sn

Строительные бригады вышли на финишную прямую при проведении капитального ремонта школы № 27. Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, сейчас на объекте полностью закрыли тепловой контур, заменили оконные блоки и смонтировали новую кровлю. Специалисты приступили к чистовой отделке учебных кабинетов, установке дверей, строительству парадного крыльца и обустройству пандуса.

Максимальная степень готовности зафиксирована на верхних этажах. На третьем этаже полностью завершены отделочные работы и укладка плитки, а разводка электросетей выполнена на 98 %. На втором этаже готовность чистового покрытия стен достигла 90 %, монтаж электрики выполнен на 95 %. На первом этаже завершена установка перегородок, слаботочные сети готовы на 85 %, а системы электроснабжения – на 65 %.

Параллельно рабочие обновляют инженерные коммуникации в блоке питания, устанавливают внутренние двери и завершают внешние монтажные работы: эвакуационную лестницу из актового зала, заземление и систему молниезащиты. Завершения ремонта ждут 340 учеников и 23 педагога, которые смогут вернуться в комфортные и современные классы.

Напомним, что общая стоимость ремонта составляет порядка 71 млн рублей. Здание 1961 года постройки обновляют впервые. С момента старта проекта в мае на полное обновление объекта у строителей уйдет 8 месяцев – завершить весь комплекс работ планируется до конца текущего года.