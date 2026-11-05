Строители газопровода в Омской области годами не могут добиться зарплат

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Строители газопровода до райцентра Большеречье до сих пор не могут добиться выплаты заработанных средств, несмотря на то что проблема вскрылась еще в конце прошлого года во время проверки следкома. Как сообщают сами работники компании ООО «МКТ-НН» в соцсетях, число не получивших расчет сотрудников достигает 230 человек.

Суд первой инстанции ограничился назначением директору компании штрафа в размере 400 тыс. рублей. Строители заявляют, что официально зарабатывали по 150–200 тыс. рублей, и предоставили в инстанции всю необходимую документацию: банковские выписки, налоговые сведения, табели и расчетные листы. Однако, по мнению заявителей, эти доказательства не получили надлежащей оценки при расчете итоговой задолженности.

В настоящее время апелляционная жалоба потерпевших находится на рассмотрении в Советском районном суде Нижнего Новгорода. Граждане также жалуются на плохую организацию процесса: по их словам, их забывают своевременно уведомлять о датах заседаний. Согласно материалам судебной картотеки, одно из слушаний пришлось отложить из-за неявки истца, а следующее разбирательство назначено на конец месяца.